Киев, 30 июня, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с лидером украинской Радикальной партии Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

Перепалка между политиками началась после того, как Ляшко пожаловался на проблемы семей с больными детьми. Саакашвили ответил депутату Рады, что ему и другим украинским политикам было бы неплохо передать больным ДЦП свои роскошные особняки в Конча-Заспе (район на юге Киева), а также пожертвовать на их лечение пару миллионов долларов, которые они указали в своих декларациях.

«Нескромный вопрос: вы и другие депутаты не хотите предоставить свои особняки в Конча Заспе больным ДЦП, не хотите миллион долларов пожертвовать на лечение детей со своих деклараций? Это было бы более полезно, чем просто говорить об этом», — сказал Саакашвили.

Ляшко на это ответить по существу было нечего, и тогда он напомнил Саакашвили, что против него в его родной Грузии заведено уголовное дело и уже даже состоялся заочный суд, который приговорил экс-президента к шести годам тюрьмы.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против вас есть приговор на шесть лет. Для того, чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии», — яхидно заявил Ляшко.

Саакашвили в ответ начал кричать, что он построил дорогу в Одессе, а Ляшко только болтает и вообще ничего не делает. Ещё несколько минут политики орали друг на друга, а ведущий безуспешно пытался их успокоить.

Напомним, что на Украине скоро состоятся внеочередные выборы в Верховную Раду.