Вашингтон, 30 июня, 2019, 07:10 — ИА Регнум. Трехсторонняя встреча лидеров Южной Кореи, КНДР и США пройдет на границе двух Корей в демилитаризованной зоне. Встреча запланирована на 30 июня, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп на саммите G20 в Аргентине

Идею проведения встречи глав государств в таком формате предложил президент США.

В Республике Корея эту идею одобрили. «Я знаю, что это очень сложно с точки зрения логистики, безопасности», — заявил Трамп, подчеркнув при этом, что такая встреча необходима, поскольку «даст всему миру большую надежду».

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин предложение американского лидера поддержал, заявив, что такая встреча будет «большим историческим событием», а также «важной вехой в денуклеаризации Корейского полуострова» и установлении мира между корейцами двух стран.

Напомним, во время своего предыдущего визита в Республику Корею Дональд Трамп вместе с президентом Муном также собирались посетить демилитаризованную зону между двумя Кореями для встречи с председателем Ким Чен Ыном на вертолете. Однако тогда визит не состоялся из-за неподходящих погодных условий.