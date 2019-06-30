Питтсбург, США, 30 июня, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Хоккейный клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обменял своего форварда Фила Кессела в команду «Аризона Койотс», сообщает 30 июня официальный сайт команды из Питтсбурга.

(сс) Michael Miller Фил Кессел в составе хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз»

Взамен «Пингвинз» получат 25-летнего нападающего «Койотс» Алекса Гальченюка и их же 19-летнего канадского защитника Пьера-Оливера Джозефа. В свою очередь, «Питтсбург», кроме Кессела, отдает «Аризоне» своего 23-летнего защитника Дэйна Биркса и право выбора в четвертом раунде драфта НХЛ 2021 года.

Отметим, 31-летний Фил Кессел является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В прошедшем сезоне хоккеист сыграл за свой клуб в 82 матчах и набрал в них 82 (27 шайб + 55 результативных передач) очков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 29 июня, стало известно, что хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» попробует обменять своего нападающего Фила Кессела до того как откроется рынок свободных агентов