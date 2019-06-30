Иркутск, 30 июня, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Первые компенсационные выплаты пострадавшим от экстремального паводка жителями Иркутской области начали выплачивать уже в понедельник, 30 июня. Об этом сегодня со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко сообщила пресс-служба администрации Иркутской области.

Irkobl.ru Наводнение в Иркутской области

По словам Левченко, на выплаты населению выделено чуть менее миллиарда рублей. Из них 662 млн поступило из федерального бюджета, еще 318 млн рублей предоставил регион.

Начиная с понедельника, 30 июня, всем пострадавшим будет выплачено по 10 тысяч рублей. Пока в списках пострадавших — 3600 человек. Кроме того, уже из регионального бюджета на карточки жителей уже перечислены полагающиеся в таких случаях региональные компенсации.

Сейчас идет работа со списками пострадавших семей с детьми. На время восстановительных работ несовершеннолетние будет направлены в детские оздоровительные лагеря в том числе за пределами Иркутской области.

По словам Левченко, губернаторы Сибирского федерального округа уже подтвердили готовность принять детей из пострадавших регионов.

Напомним, ранее о готовности принять детей из семей пострадавших от паводка в Приангарье заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава области обещал оплатить детям не только проживание на территории области, но и дорогу.

Ранее о готовности принять детей из пострадавших регионов заявили во Всероссийском детском центре «Орленок» на Черном море.