Вашингтон, 30 июня, 2019, 06:18 — ИА Регнум. Небольшой розыгрыш президента США Дональда Трампа над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом было зафиксировано операторами новостного портала «Хабр аль-Аджиль». Видео инцидента, произошедшего в Осаке на саммите «большой двадцатки» было выложено авторами 29 июня в Twitter-канале издания.

На саммите G20 в Осаке

На видеокадрах видно, как президент США, проходя мимо высокого представителя Саудовской Аравии незаметно касается рукой его плеча. Задумавшийся бен Сальман, резко поворачивается в сторону прикосновения, но никого там не наблюдает. В это время Трамп как ни в чем не бывало проходит далее, и лишь на расстоянии оборачивается.

Напомним, очередной, 14-й по счету, саммит лидеров стран G-20 проходил с 28 по 29 июня в Осаке (Япония). Американский лидер остался доволен проведенными в рамках саммита встречами. Трамп отметил также, что почти все страны выразили восхищение «великой экономикой США».