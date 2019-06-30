Киев, 30 июня, 2019, 05:33 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский знал о принятом европейскими лидерами решении о возвращении России в ПАСЕ, но не принял никаких мер для того, чтобы это предотвратить. Произошедшее есть не что иное, как сдача национальных интересов Украины, заявил в эфире телеканала «Украина» депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Цитата из видео «Головні дебати країни Зеленський — Порошенко» пользователя ЗеПрезидент. youtube.com Владимир Зеленский

«Они договорились за нашей спиной. Зеленский знал, про то, что это решение принято, не сделал ничего для того, чтобы остановить реванш российского Кремля, не проинформировал даже», — негодует депутат Ляшко.

Поступок Зеленского депутат считает недостойным главы государства.

«Президент Украины должен защищать национальные интересы страны, а не сговариваться с Берлином, с Вашингтоном или с Парижем за счет национальных интересов Украины», — отметил лидер Радикальной партии Украины.

Продолжая мысль, депутат призвал не обижаться на немцев и французов, говоря «они нас кинули», а извлечь из ситуации урок.

«Каждая страна защищает свои национальные интересы. А мы как в детском саду, хотим, чтобы за нас все делали, за нас все решали, и нам принесли готовое на блюдечке, — заявил Ляшко. — …Никто ничего не сделает. Потому что одни хотят землю нашу, другие дешевую рабочую силу, а… в Европе хотят лес-кругляк. Но никто не хочет, чтобы была сильная страна».

Напомним, депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы 26 июня приняли решение о возвращении российской делегации полномочий в полном объеме. Позже глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Россия и Евросоюз могут начать вести переговоры «за спиной Украины».