Владивосток, 30 июня, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Во Владивостоке состоялся Международный военно-технический форум «Армия-2019», на котором желающие смогли посетить выставки военного вооружения и оснащения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Суконкин ИА REGNUM Подводный гранатомёт на противодиверсионном катере

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Армия-2019

Алексей Суконкин ИА REGNUM Военная набережная перед штабом ТОФ

Алексей Суконкин ИА REGNUM Боевой снегоход

Алексей Суконкин ИА REGNUM Выставка боевой техники

На 33-м причале Владивостока были представлены корвет «Громкий», ракетный катер Р-11, десантный катер «Иван Карцов», гидрографическое судно, базовый тральщик, противодиверсионный катер, береговой ракетный комплекс «Бастион», беспилотный летательный аппарат «Леер».

Алексей Суконкин ИА REGNUM Выставка боевой техники: боевая машина пехоты БМП-2

Алексей Суконкин ИА REGNUM Выставка боевой техники: бронетранспортёр БТР-82А

Алексей Суконкин ИА REGNUM Выставка инженерного вооружения

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На площадке перед штабом Тихоокеанского флота были выставлены образцы боевой техники: боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-82А, противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С», реактивная система залпового огня «Град», зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», автоперевязочная, ремонтные машины.

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Алексей Суконкин ИА REGNUM Десантный катер «Иван Карцов»

Алексей Суконкин ИА REGNUM Очередь на корвет «Громкий»

Алексей Суконкин ИА REGNUM Новейший корвет «Громкий»

Алексей Суконкин ИА REGNUM Ракетный катер Р-11

Как сообщало ИА REGNUM, основные мероприятия Международного военно-технического форума «Армия» проходят в подмосковном парке «Патриот». Форум проводится с 2015 года и стал ключевым событием для оборонно-промышленного комплекса России, участие в нём принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.