Тула, 30 июня, 2019, 04:45 — ИА Регнум. О готовности региона принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Приангарья заявил 29 июня губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

38.mchs.gov.ru Паводок в Иркутской области

Во время телефонного разговора с министром РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым тульский губернатор заявил о готовности области к принятию ста детей из пострадавших регионов Иркутской области.

Как пояснил Дюмин, несовершеннолетних в сопровождении взрослых область примет на время летних каникул. Все расходы по переезду и размещению область берет на себя, отметил губернатор.

Кроме того, регион готов оказать помощь трем социальных объектам, пострадавших от наводнения. За счет ресурсов Тульской области будет восстановлена их материально-техническая база.

Вопросы помощи Приангарью в борьбе с последствиями экстремально высокого половодья будет курировать созданная по поручению губернатора рабочая группа.

Напомним, жертвами аномально высокого паводка в Иркутской области стали пять человек. Более 500 обратилось за медицинской помощью, из них 112 госпитализированы. Президент РФ Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске, где заслушал данные о чрезвычайной ситуации и дал необходимые поручения по ликвидации ее последствий.