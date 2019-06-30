Президент Кипра сломал бедро, прогуливаясь возле магазина
Лимасол, Кипр, 30 июня, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Операция по восстановлению целостности бедра президента Кипра Никоса Анастасиадиса прошла успешно. Об этом 29 июня сообщил лечащий врач главы республики Андреас Панагиоту, передает портал Philenews.
Как стало известно, несчастный случай с президентом Кипра произошел во время прогулки по лестнице возле магазина на проспекте Макариоса в южном городе Лимасол. При падении Анастасиадис сломал правое бедро.
Для оказания помощи главу государства направили в частную клинику Лимасола. Президент был прооперирован. Ожидается, что на восстановление понадобится до трех недель.
Напомним, лидер правоцентристской партии «Демократическое объединение» Никос Анастасиадис занимает должность президента Кипра с февраля 2013 года. В феврале 2018 года он был переизбран на должность главы государства.