Лимасол, Кипр, 30 июня, 2019, 03:48 — ИА Регнум. Операция по восстановлению целостности бедра президента Кипра Никоса Анастасиадиса прошла успешно. Об этом 29 июня сообщил лечащий врач главы республики Андреас Панагиоту, передает портал Philenews.

Kremlin.ru Никос Анастасиадис

Как стало известно, несчастный случай с президентом Кипра произошел во время прогулки по лестнице возле магазина на проспекте Макариоса в южном городе Лимасол. При падении Анастасиадис сломал правое бедро.

Для оказания помощи главу государства направили в частную клинику Лимасола. Президент был прооперирован. Ожидается, что на восстановление понадобится до трех недель.

Напомним, лидер правоцентристской партии «Демократическое объединение» Никос Анастасиадис занимает должность президента Кипра с февраля 2013 года. В феврале 2018 года он был переизбран на должность главы государства.