Осака, Япония, 30 июня, 2019, 03:15 — ИА Регнум. Ход торговых переговоров между США и Китаем на высшем уровне удовлетворил президента США Дональда Трампа. О достигнутых во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином договоренностях американский лидер сообщил 30 июня на своей странице в Twitter.

Russian.news.cn Дональд Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке

В целом Трамп доволен ходом переговоров с Китаем. «Гораздо лучше, чем ожидалось», — отметил американский лидер.

Трамп также заявил, что не намерен спешить при ведении переговоров. «Качество сделки для меня важнее, чем скорость», — отметил глава США.

Подводя итоги переговоров, президент США еще раз обозначил основные результаты переговоров. Он согласился не увеличивать существующие пошлины на китайские товары, в ответ лидер КНР пообещал начать массово закупать американскую сельхозпродукцию.

Кроме того, Трамп пошел навстречу американским компаниям и Си в вопросе закупок компании Huawei. Торговые связи между американскими производителями и китайской телекоммуникационной корпорацией разрешены, если это не создает угрозы безопасности США.

Напомним, встреча глав США и Китая прошла на полях 14-го саммита руководителей стран «большой двадцадки», прошедшего с 28 по 29 июня в японском городе Осака.

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