Москва, 30 июня, 2019, 02:48 — ИА Регнум. К месту пожара в двухэтажном здании в московском районе Хамовники прибыло 15 единиц техники и 60 пожарников, сообщает 30 июня пресс-служба столичного управления МЧС.

Moscow.mchs.ru Пожарные

Сообщение на горячую линию поступило в 01:04. Группа реагирования выдвинулась по адресу: 1-й Неопалимовский пер., д. 9/15, где было зафиксировано горения на площади 300 кв. метров.

На месте работают 15 машин и 60 человек личного состава. Сообщается, что пламя охватило второй этаж двухэтажного здания.

К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало.