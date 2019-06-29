Иркутск, 30 июня, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Очередное рабочее совещание по ситуации с экстремальным поводковым затоплением в Иркутской области президент РФ Владимир Путин назначил на 3 июля. Ответственные за ликвидацию последствий половодья лица отчитаются о проделанной работе в Москве, заявил президент, завершая экстренное совещание в Братске.

Kremlin.ru Совещание по ситуации с наводнениями в ряде районов Иркутской области

Как сообщил глава государства, в Москве 3 июля он соберет тех, кого посчитает необходимым, «для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа».

Ранее на совещании в Братске президент заслушал сообщения представителей местных и федеральных органов власти о ситуации в зоне бедствия в Иркутской области, и дал необходимые поручения.

Среди прочего Путин отметил необходимость немедленно начать выдавать пострадавшим от паводка компенсации, минуя формальности, поскольку документы у многих пострадавших могут быть утеряны.

Напомним, в результате экстремально высокого половодья в Иркутской области в зоне затопления оказалось более четырех тысяч домов. Уровень воды поднялся на 14 метров. На текущий момент госпитализировано 112 человек, всего медицинская помощь понадобилась более пяти сотням пострадавших. В результате ЧС погибли пять жителей региона.