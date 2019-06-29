Киев, 30 июня, 2019, 02:10 — ИА Регнум. Два десятка патрульных катеров OCEA FPB 98 намерена передать Украине Франция, а вскоре может быть организовано и их совместное французско-украинское производство. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба правительства Украины в Facebook.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Патруль

«Морская охрана Государственной пограничной службы Украины получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98», — говорится в сообщении.

Сообщается также о ведущихся в настоящее время двусторонних переговорах об организации совместного производства катеров.

Ранее 18 июня, о передаче Францией сторожевых катеров этой модификации и о возможной организации совместного производства уже сообщал министр иностранных дел Украины Арсен Аваков. По словам главы украинского МИДа, детали передачи он обсуждал с министром экономики и финансов Франции Бруно ле Мэром.

Экипаж патрульного катера OCEA FPB 98 включает 13 человек, корабль длиной 32 метра способен развить скорость в 35 узлов. Катер также может комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой.