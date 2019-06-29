Иркутск, 30 июня, 2019, 01:25 — ИА Регнум. Более 500 пострадавших от катастрофически высокого половодья обратились за медицинской помощью в Иркутской области. Об этом на проходящем в Братске экстренном совещании у президента заявил 29 июня заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой, передает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«За период ЧС за медицинской помощью обратилось всего 517 человек, из них 40 детей», — заявил Краевой.

По словам чиновника, наиболее распространенными поводами для обращения служили переохлаждение организма, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы, а также стрессовые реакции.

В настоящее время в медучреждениях области находятся 112 пострадавших, среди которых 19 человек несовершеннолетние. Еще 12 взрослых пострадавших в состоянии средней тяжести, состояние остальных госпитализированных удовлетворительное.

Кроме того Краевой заявил о ущербе фондам системы здравоохранения: в результате паводка пострадали десять объектов.

Общая санитарно-эпидемиологическая обстановка под контролем, случаев распространения инфекционных заболеваний не выявлено, заявил заместитель министра здравоохранения.

Напомним, число погибших в результате аномального паводка в Иркутской области достигло пяти человек. Половодье такого уровня в регионе происходит раз в 180 лет, уровень воды в водоемах и водотоках области поднялся на 14 метров.