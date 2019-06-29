Иркутск, 30 июня, 2019, 01:05 — ИА Регнум. В ряде районов Иркутской области уровень паводковых вод уже прошел свою максимальную отметку, но пока воде уходить некуда. О напряженном прогнозе метеорологов заявил 29 июня на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко.

Mchs.gov.ru Паводок в Иркутской области

По словам чиновника, высокая вода в Нижнеудинском и Тайшетском районах области начинает уходить в Красноярский край, однако в Тулунском районе ситуация по-прежнему напряженная, поскольку «воде там идти особенно некуда». Даже если осадки начала следующей недели будут умеренными, к концу недели уровень паводка в районе города Тулуна повысится.

Кроме того Яковенко пояснил, что ранее с момента ведения архивов половодье такого катастрофического уровня было зафиксировано в Иркутской области трижды: в 1937 году — 8,5 метров, в 1980 — 9 метров, в 1984 11 метров.

«Старожилы говорят, что в 1902-м был паводок 9 метров, но архивов нет», — сообщил глава Росгидромета.

Максимальные отметки паводка, зафиксированные в 2019 году, почти 14 метров. «То есть это происходит раз в 180 лет», — заявил Яковенко.

Напомним, в результате наводнения в Иркутской области погибли пять человек, за медицинской помощью обратились около пяти сотен пострадавших. В больницы региона поступило 112 человек.

В районе бедствия прибыл президент РФ Владимир Путин.