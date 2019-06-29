Донецк, 30 июня, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Васильевская насосная станция под Ясиноватой подверглась обстрелу из гранатометов. Об очередной атаке ВСУ по одному из ключевых объектов водоснабжения сообщает 29 июня «Донецкое агентство новостей».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Сообщается, что около 20:20 со стороны подконтрольной вооруженным силам Украины территории (населенный пункт Новоселовка Вторая) были зафиксированы обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь велся в направлении села Васильевка.

«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южнодонбасского водовода, сотрудники которой были вынуждены укрываться в убежище», — говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Данные о разрушениях и возможных жертвах уточняются.

Сообщается также, что Васильевская насосная станция является одним из ключевых объектов водоснабжения в ДНР, обеспечивающих водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.