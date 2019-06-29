Красногорск, 29 июня, 2019, 23:51 — ИА Регнум. В Подмосковье автомобиль «Skoda Octavia» врезался в дерево. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе Главного управления МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло в субботу, 29 июня, в районе 77 км трассы «Кашира — Серебряные Пруды — Кимовск — Узловая». По последним данным, в результате инцидента погибли три человека (водитель и двое пассажиров), еще три пасажира получили травмы.

«Водитель, управляя автомобилем «Skoda Octavia», съехал в кювет и столкнулся с деревом», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины аварии.

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