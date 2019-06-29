Рим, 29 июня, 2019, 23:54 — ИА Регнум. В Риме в храме Святого Алексея на Авентинском холме обнаружена фреска XII века с изображениями Иисуса Христа и святого, в честь которого построен собор. Об этом 29 июня агентство АNSA.

Sibeaster Храм Святого Алексея

Фреску обнаружила исследовательница Клаудиа Виджани, которая начала свои поиски, обнаружив архивный документ 1965 года, в котором говорилось о том, что во время реставрационных работ была найдена фреска «в прекрасном состоянии», но при этом не уточнялось в каком именно храме она находилась.

«Понадобилось немного времени, но в итоге я ее нашла» , — рассказала Виджани.

Известие о найденном артефакте поступило как раз 29 июня, когда в Риме отмечают День святых Петра и Павла — покровителей Рима.

Напомним, в Риме сохранилось незначительное количество рукописных фресок, так как в католической традиции принято украшать храмы статуями, мозаиками и полотнами. Строительство базилики святых мученика Бонифаций и Алексея человека Божия относят к периоду между III и IV веками, именно она считается одним из первых христианских храмов в Риме.