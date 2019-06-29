Штат Калифорния, США, 29 июня, 2019, 23:32 — ИА Регнум. В американском штате Калифорния совершено нападение на рэпера Slim 400. Об этом сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на свои источники.

BrokenSphere Скорая помощь. Калифорния

ЧП произошло в пятницу вечером, 28 июня, в городе Комптон.

«Он (рэпер Slim 400) перенес операцию и находится в тяжелом состоянии», — пишет газета.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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