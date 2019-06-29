Вашингтон, 29 июня, 2019, 23:23 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Райан Рейнольдс появится в будущих проектах киновселенной Marvel, играя своего персонажа Дедпула, однако в измененном образе. Об этом 29 июня сообщает Кинопоиск со ссылкой на источник.

Didit Putra Дэдпул

Известно, что персонаж должен претерпеть некоторые метаморфозы, однако какие именно не уточняется. По слухам, Дедпул продолжит обращаться к зрителям в кинотеатре, а также будет обладать информацией о собственных похождениях в других частях фильма.

Напомним, ранее продюсер Marvel Кевин Файги заявлял, что персонаж останется прежним, однако, согласно источнику, предоставившему информацию изданию Кинопоиск, планы несколько поменялись.