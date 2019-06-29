Москва, 29 июня, 2019, 23:33 — ИА Регнум. Музей Рерихов на ВДНХ посетили порядка 18 тыс. человек, об этом 29 июня сообщается на официальном сайте министерства культуры России.

Николай Рерих. Идолы. 1901

«Основную экспозицию музея сейчас посещают в среднем 200 человек в неделю, потому что сезон отпусков, лето. На ВДНХ — 2 тысячи человек в неделю, в десять раз больше» , — подчеркнул глава Департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов.

Напомним, выставка «Сохраняя культуру. Музей Рерихов на ВДНХ», посвященная творчеству известных Николая и Святослава Рерихов, содержит более 400 картин, в числе которых наиболее известные — «Идолы», «Книга голубиная», «Ярослав Мудрый» и другие.