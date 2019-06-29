Киев, 29 июня, 2019, 22:55 — ИА Регнум. Решение о регистрации кандидатов от партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах на Украине приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны. Об этом сообщила гражданская сеть «Опора» на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«ЦИК (Украины) зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии «Рух новых сил», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня Апелляционный административный суд в Киеве удовлетворил иск партии «Рух новых сил», отменив решение ЦИК Украины об отказе в регистрации кандидатов от партии в парламент.

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