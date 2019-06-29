Москва, 29 июня, 2019, 23:00 — ИА Регнум. По метеорологическим наблюдениям, 29 июня 2019 года стал самым холодным днем в Москве за последние 70 лет, об этом сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Столбик термометра в указанный день опустился до 11 градусов. Температурная норма для этого дня в столице составляет 22−23 градуса.

«29 июня реально стал самым холодным днем, как минимум, более чем за 70 лет! (а возможно и за более долгий период — в наличии для оценки есть только база данных с 1948 года). В этот день сравнимый холод в дневные часы отмечался в 1996 году (плюс 12,2 градуса) и в 2003 году (плюс 13 градусов)» , — отмечают синоптики.

Также эксперты отметили, что температура в Центральной России будет низкой в ближайшие две недели. Так же прогнозируются осадки. Жара не предвидится.