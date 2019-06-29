Киев, 29 июня, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Сотрудники российской делегации, вернувшись в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), могут начать вести переговоры с представителями Европейского союза «за спиной Украины». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Facebook.

Павел Климкин

«Многие пишут о вероятном размене между Еврoпой и Россией: возвращение РФ в ПАСЕ на возможное освoбождение наших заключeнных, — написал министр. — Измена Еврoпы — наша боль. Но не вeдитесь на это…»

По его словам, если Россия и Европа договорятся за «нашей спиной», то они попытаются навязать Украине «чужую стратегию и тактику».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты ПАСЕ приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объёме 26 июня 2019 г.

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