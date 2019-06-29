Мадрид, 29 июня, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Ученые из Испании и Канады установили, что способность человека получать удовольствие от музыки зависит от анатомических структур головного мозга. Об этом 19 июня сообщается в The Journal of Neuroscience.

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Доказательства данному заключению были получены в результате исследования, которое предполагало одновременное прослушивание классической музыки и проведение МРТ-сканирования при помощи диффузионной спектральной томографии (ДСТ) 38 человек без психических и неврологических расстройств. Данной процедуре предшествовало заполнение участниками анкеты, посвященной уровню получения удовольствия от прослушивания музыки.

Исследователи пришли к выводу, что у тех людей, которые испытывают пониженную музыкальную восприимчивость, повышается осевая диффузность в трактах белого вещества (параметр, говорящий об атрофии тканей), соединяющих сенсорные области мозга и отделы (орбитофронтальной коры), участвующие в работе системы вознаграждения.

Напомним, в феврале 2019 года ученые показали, что фармакологические манипуляции с допамином формируют различные музыкальные реакции.