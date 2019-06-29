РПЦ и Минтруд РФ создадут комиссию по содействию церковному волонтерству
Москва, 29 июня, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Русская Православная Церковь и министерство труда и социальной защиты России подписали соглашение о сотрудничестве по линии развития добровольчества. Об этом 28 июня сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.
Данное соглашение рассчитано на содействие развитию церковного волонтерского движения в государственных социальных учреждениях. Также, документ направлен на урегулирование взаимодействия государства с социально ориентированными некоммерческими организациями, созданными РПЦ.
Кроме того, соглашение предполагает создание постоянно действующей Комиссии между РПЦ и министерством труда и социальной защиты России, основной целью работы которой будет выработка рекомендаций и методических материалов.
Напомним, ранее РПЦ активно принимала участие в дискуссиях, посвященных законопроекту о распределенной опеке. Церковь поддержала принятие закона, который предоставляет возможность родственникам, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам наряду с психоневрологическими интернатами взять опеку над недееспособными или частично дееспособными гражданами.