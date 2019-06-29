Москва, 29 июня, 2019, 21:18 — ИА Регнум. Русская Православная Церковь и министерство труда и социальной защиты России подписали соглашение о сотрудничестве по линии развития добровольчества. Об этом 28 июня сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Храм Христа Спасителя

Данное соглашение рассчитано на содействие развитию церковного волонтерского движения в государственных социальных учреждениях. Также, документ направлен на урегулирование взаимодействия государства с социально ориентированными некоммерческими организациями, созданными РПЦ.

«При участии Церкви в России организовано более 400 проектов помощи инвалидам, включая проекты сопровождаемого проживания. Работают более 300 сестричеств милосердия и более 800 добровольческих объединений и групп милосердия. Сестры милосердия и добровольцы в различных регионах России посещают интернаты, дома престарелых и другие государственные стационарные учреждения: они помогают подопечным в бытовых нуждах, организуют их досуг, обеспечивают уход за пожилыми людьми» , — сообщается в информационном письме, опубликованном на сайте.

Кроме того, соглашение предполагает создание постоянно действующей Комиссии между РПЦ и министерством труда и социальной защиты России, основной целью работы которой будет выработка рекомендаций и методических материалов.

Напомним, ранее РПЦ активно принимала участие в дискуссиях, посвященных законопроекту о распределенной опеке. Церковь поддержала принятие закона, который предоставляет возможность родственникам, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам наряду с психоневрологическими интернатами взять опеку над недееспособными или частично дееспособными гражданами.