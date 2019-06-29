Москва, 29 июня, 2019, 20:26 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Внуково» совершил вынужденную посадку пассажирский самолет, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Анталию. Об этом официальный представитель авиакомпании «Россия» сообщил РИА Новости.

Павел Латышов ИА Красная Весна Перрон аэропорта «Внуково»

По его словам, причина ЧП — ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

«Пассажир (воздушного судна) был передан работникам медслужбы», — сказал источник.

При этом представитель авиакомпании «Россия» добавил, что члены семьи, сопровождающие пассажира, отказались от дальнейшего полета.

В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.

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