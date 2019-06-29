Курган, 29 июня, 2019, 20:12 — ИА Регнум. В Уральском федеральном округе реализуется 8 из 11 проектов в рамках нацпроекта «Экология». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии России.

Gov.ru Совещание по реализации нацпроекта «Экология»

28 июня тема реализации проектов была одной из главных на совещании в Кургане, который посетил министр Дмитрий Кобылкин. В нём приняли участие руководители регионов УрФО, их заместители, а также главы профильных департаментов. Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков подчеркнул в своём выступлении, что решение таких вопросов, как обращение с отходами, экологическая безопасность, охрана лесных и водных ресурсов и биоразнообразия — это одно из важнейших условий, необходимых для устойчивого социально-экономического развития субъектов Федерации. Касается это и Курганской области.

Шумков также выразил надежду на то, что благодаря нацпроекту «Экология» в Зауралье будут решены имеющиеся проблемы. Также он заверил, что власти области готовы со своей стороны приложить к этому все усилия.

Отметим, в Курганской области до сих пор действует прежняя система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Перейти на новую регион может в 2020 году.

Дмитрий Кобылкин по итогам совещания отметил, что «мы с вами стоим у истоков создания новой экологической культуры в Российской Федерации». Он также выразил надежду на то, что в этом плане всё удастся.

«Нам предстоит создать новые экологические правила, понятные и для людей, и для бизнеса, особенно учитывая тот факт, что на это есть большой запрос со стороны наших граждан», — сказал министр.