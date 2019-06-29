Вашингтон, 29 июня, 2019, 20:13 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана могла снятся в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», об этом 29 июня сайт People.

Paisley Scotland Принцесса Диана

«У нас будет сцена с поцелуем?» , — приводит по памяти слова принцессы Костнер, подчеркивая, что Диана была очень сдержанна и волновалась, когда вела переговоры с актером.

По словам Костнера, принцесса согласилась на главную роль в сиквеле популярного фильма, сценарий к которому актер написал самостоятельно.

Работу над сценарием Костнер закончил в августе 1997 года за один день до гибели принцессы Дианы.