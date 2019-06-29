Берлин, 29 июня, 2019, 19:50 — ИА Регнум. «Что происходит с Ангелой Меркель? Это большой вопрос, который циркулирует по всей Европе с тех пор, как утром, 27 июня, она снова страдала от тремора в ходе публичного мероприятия, происходившего во дворце Бельвю в Берлине. На прошлой неделе она объяснила свою дрожь обезвоживанием, а теперь попыталась снова не придать произошедшему значения», — пишет испанское издание La Vanguardia.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Тем утром немецкий канцлер присутствовала в резиденции федерального президента Германии, чтобы принять участие в процедуре отказа от должности уже экс-министра юстиции Катарины Барли (которая переходит в Брюссель) и назначения ее преемницы, Кристин Ламбрехт, перед лицом главы государства Франка-Вальтера Штайнмайера. На кадрах, распространенных немецкими телеканалами, видно, как политик, которой 17 июля исполнится 65 лет, пытается изо всех сил унять дрожь в руках и чуть позже отказывается от стакана воды, который ей предлагает помощник.

Пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зиберт заверил агентство DPA в том, что Меркель не намерена менять свои планы и прибыла в четверг, 27 июня, в Японию на саммит «большой двадцатки». «Канцлер чувствует себя хорошо», — подчеркнул Зиберт вопреки очевидным проявлениям тремора, от которого она пострадала уже не в первый раз.

На прошлой неделе Меркель постаралась представить как нечто незначительное слухи о плохом состоянии ее здоровья, широко распространившиеся после аналогичного эпизода. В тот раз ее тоже видели пытавшейся прекратить дрожь в руках и ногах в тот момент, когда она принимала украинского президента Владимира Зеленского, прибывшего с рабочим визитом в Берлин.

«Кадры того, как канцлер, стоя на солнце, с признаками физической слабости, снова и снова удерживает свои руки, пытаясь успокоить дрожь примерно в течение 30 секунд, пока звучит немецкий гимн, быстро превратились в предмет обсуждения в немецких СМИ», — комментирует La Vanguardia.

«Я в порядке, я выпила по меньшей мере три стакана воды, которой, похоже, мне не хватало, сейчас я снова чувствую себя хорошо», — сказала позднее Меркель, приписавшая свой тремор предполагаемому обезвоживанию, когда ей задали соответствующий вопрос в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским. На этот раз, в отличие от ситуации с приемом украинского президента, который происходил на свежем воздухе (во дворике министерства иностранных дел), приступ дрожи случился во внутреннем помещении дворца Бельвю.

«В эти дни Германия переживает аномальную жару», — напоминает La Vanguardia. Не так давно термометры показывали почти 39 градусов в некоторых уголках страны. К концу недели жара немного поутихла, однако обещает вернуться на выходных.