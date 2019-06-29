Санкт-Петербург, 29 июня, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 29 июня, предоставил в Горизбирком необходимое количество подписей петербургских избирателей и муниципальных депутатов для регистрации и включения своей кандидатуры в бюллетень на выборах губернатора Петербурга.

Александр Беглов

Напомним, Александр Беглов баллотируется на выборах как самовыдвиженец. Выборы назначены на 8 сентября 2019 года.

Как сообщили в Горизбиркоме, рабочая группа по приёму и проверке документов приняла у Беглова 162 подписи депутатов, представляющих 108 муниципальных советов, и 80 331 подпись избирателей в поддержку выдвижения кандидата.

Необходимый для регистрации минимум составляет, соответственно, 155 подписей муниципалов и 76 359 подписей избирателей. Таким образом, Беглов представил в Горизбирком необходимое и достаточное количество подписей.

Кандидатами для наделения полномочиями члена Совета Федерации, в случае избрания Беглова, стали глава АО «Климов» Александр Ватагин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Президентского физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра сдали в Горизбирком кандидаты Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»). Подписи избирателей кандидатам от партий сдавать не нужно.

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