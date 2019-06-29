Салехард, 29 июня, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Сегодня в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ ПАО «НОВАТЭК» и консорциум Mitsui & Co («Mitsui») и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC («JOGMEC») подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ 2». В «НОВАТЭК» уточняют, что договор предусматривает ежегодное приобретение японскими участниками сжиженного природного газа около 2 млн тонн с «Арктик СПГ 2» на долгосрочной основе. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

Novatek.ru Проект СПГ-терминала

«Мы приветствуем вхождение Mitsui и JOGMEC в «Арктик СПГ 2», — отметил Председатель Правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. — Импортируя СПГ на протяжении 50 лет, Япония является одним из крупнейших его потребителей. Японские компании обладают большим опытом реализации СПГ-проектов и продаж СПГ по всему миру. Участие японских партнеров в проекте «Арктик СПГ 2» будет способствовать его успешной реализации».

По словам Леонида Михельсона японская сторона входит в проект на схожих условиях, на которых ранее в него вошли другие иностранные участники (французская Total и китайские CNODC и CNOOC), каждая из которых получила по 10%. Таким образом, состав акционеров сформирован. Глава НОВАТЭКа также подтвердил намерение оставить российской компании 60% «Арктик СПГ 2».

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии российский президент Владимир Путин сказал: «Только что подписано важное соглашение о присоединении японских партнеров «Мицуи», японской национальной корпорации по нефти, газу, металлам к строительству «Арктик СПГ 2», в соответствии с которым инвестиции составят почти 3 млрд долларов».

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Проект реализуется на ресурсной базе Утреннего месторождения. По российской классификации на 31 декабря 2018 года, его доказанные и вероятные запасы составили 1 978 млрд куб. м природного газа и 105 млн тонн жидких углеводородов.

Читайте также: Япония проявляет интерес к освоению Севморпути

Ранее ИА REGNUM сообщал, что находящийся в Японии генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, предложил местным компаниям принять активное участие в освоении Северного морского пути.