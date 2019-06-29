Мурманск, 29 июня, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, выступая в Североморске на открытии региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2019», сообщил о том, что к месту постоянной дислокации прибыли новые системы ПВО «Тор-М2ДТ».

vitalykuzmin.net Тор-М2ДТ

«Доля современного вооружения на флоте неуклонно увеличивается. Новые корабли и суда, подводные лодки и самолёты, техника береговых и сухопутных войск успешно проходят испытания и вступают в строй», — отметил вице-адмирал Александр Моисеев и добавил, что «Тор-М2ДТ» предназначены для службы в суровых северных условиях и в ходе летнего периода обучения пройдут испытания своих боевых возможностей в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ» впервые был показаны в 2017 году на Параде Победы. Действовать в климатических условиях Арктики им позволяет ходовая база из плавающих двухзвенных гусеничных транспортёров ДТ-30М с уникальной проходимостью. Мобильные комплексы приспособлены для работы в условиях температур ниже минус 50 градусов по шкале Цельсия.

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13 июня 2019 года на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области зенитчики Северного флота выполнили первые боевые стрельбы из арктических ракетных комплексов «Тор-М2ДТ», в результате которых успешно уничтожили все воздушные мишени.