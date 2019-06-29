Париж, 29 июня, 2019, 19:27 — ИА Регнум. Семь человек получили травмы после наезда на них легкового автомобиля во французском городе Мирабо на юге страны. Об этом 29 июня сообщила газета Le Parisien.

(сс) sv1ambo Скорая помощь

Сообщается, что автомобиль въехал прямо на террасу кафе, где сидели посетители. По предварительной информации, водитель, пожилой мужчина, перепутал педали газа и тормоза.

Из семи человек, пострадавших в результате ДТП, две пожилые женщины 60-ти и 72-х лет получили тяжёлые травмы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем случае, который произошёл осенью 2018 года в городе Ним. Пожилой водитель по неясной причине направил свой автомобиль на посетителей бара, стоявших на тротуаре. В результате наезда пострадали два человека.