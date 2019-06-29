Калуга, 29 июня, 2019, 19:23 — ИА Регнум. В Свято-Тихоновой пустыни (Калужская область) 29 июня состоялся водосвятной молебен, посвященный памяти основателя обители — преподобного Тихона Калужского. Молебен совершил митрополит Калужский и Боровский Климент на источнике преподобного Тихона Калужского в скиту «Живоносный источник».

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Владыка Климент поздравил с Днём покровителя Калужской земли..

По окончании молебна владыка Климент поздравил всех с Днём покровителя Калужской земли. Он подчеркнул, что жизнь преподобного Тихона калужского чудотворца, свидетельствующая о его необыкновенной мудрости и подвижничестве, служит для всех нравственным ориентиром и помогает укрепиться в православной вере: «Подвиг преподобного Тихона учит нас тому, что всё, приобретённое через молитву, через служение ближнему — в вечности. Одному человеку Бог дал дар молитвы, как преподобному Тихону, другому — дар семьи, воспитания детей в вере к Богу. Очень важно, чтобы наши дети и внуки тоже пошли за Христом, приняли православную веру, хранили ее и берегли».

На богослужении присутствовали представители духовенства, руководители региональных органов власти, прихожане, воспитанники и преподаватели воскресной школы при монастыре Тихона Калужского.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, Преподобный Тихон Медынский, Калужский чудотворец, жил в XV веке. Предполагают, что он был родом из «матери городов русских» — Киева. В юности он пришел в Москву и принял иноческий постриг, по преданию, в Чудовом монастыре. Через некоторое время, по любви к уединению, он удалился в пустынное место в 17 верстах от города Калуги и в 15 верстах от города Медыни, названия которых позднее стали частью его имени. В последние годы жизни преподобного неподалеку от места его подвигов произошло знаменитое «стояние на Угре» (1480 г.), положившее конец татарскому игу на Руси.

Преподобный Тихон основал пустынь, поставив в ней первый деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Он стал первым игуменом монастыря. По древнему монастырскому преданию, преподобный Тихон скончался в 1492 году в глубокой старости, приняв незадолго до кончины великую схиму.