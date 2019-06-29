Иркутск, 29 июня, 2019, 19:24 — ИА Регнум. В результате наводнения, вызванного обильными осадками, в Иркутской области погибли по меньшей мере пять человек. Об этом 29 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

По данным источника, несколько человек в настоящее время числятся пропавшими без вести, поэтому количество жертв может возрасти.

Напомним, власти региона уже предприняли меры по эвакуации населения, находящегося в зоне риска. Ряд районов Иркутской области заявили о готовности принять порядка 1 тыс. 100 человек.