Торонто, Канада, 29 июня, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Два человека погибли, один пострадал в результате стрельбы на северо-западе канадского города Торонто. Об этом 29 июня сообщает телеканал Global News.

(сс) Tony Webster За полицейскую ленту не заходить

Двое пострадавших с огнестрельными ранениями были обнаружены сотрудниками полиции в одном из многоквартирных домов. Один из пострадавших скончался на месте от полученных травм, второй скончался после приезда в больницу.

Третий пострадавший самостоятельно пришёл в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства инцидента. Личные данные погибших и пострадавшего не разглашаются.

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