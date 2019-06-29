Санкт-Петербург, 29 июня, 2019, 20:02 — ИА Регнум. В Петербурге начался фестиваль науки, фантастики и самовыражения «Старкон». На территории выставочного центра «Экспофорум» собрались учёные, актеры, косплееры и любители научной фантастики, сообщает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Алена Соколова ИА REGNUM Андрей Борисенко и Энтони Репп

Фестиваль начался с приветственного видеоролика, в котором известные блогеры поздравили гостей мероприятия со «счастливым Старконом». В видео организаторы фестиваля также пояснили, что ключевая тема юбилейного двадцатого Старкона — становление человека и его связь с космосом.

Алена Соколова ИА REGNUM Открытие «Старкона»

Сначала ведущий вручил премию за вклад в развитие научной фантастики писателю и актеру озвучки Дмитрию Пучкову (более известному под псевдонимом «Гоблин»). Позже на сцену вышел действующий российский летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он поприветствовал гостей фестиваля и ответил на некоторые вопросы зрителей: например, что он делает в космосе и как его семья относится к его профессии.

Андрей Борисенко, космонавт «Я представляю интересы всех землян»

«Моя семья относится с пониманием. У нас есть правило: сначала они ждут моего звонка с борта, а потом уже реагируют на все, что говорят в СМИ». Андрей Борисенко, космонавт

Он рассказал, что в юности на его решение стать космонавтом повлиял роман Сергея Павлова «Лунная радуга» и кинофраншиза «Звёздные войны». Также Борисенко обратил внимание на то, что в 2019 году Роскосмос откроет дополнительный набор в космонавты.

Позже к действующему космонавту присоединился актер Энтони Репп — звезда сериала «Звёздный путь». Он отметил, что рад стоять на одной сцене с настоящим российским космонавтом, и рассказал, что перед съемками в научно-фантастическом сериале он тоже проходил определенную подготовку: его помещали в специальный аппарат с трясущимся креслом, имитирующим кресло в космическом корабле.

Алена Соколова ИА REGNUM Андрей Борисенко и Энтони Репп

После торжественного открытия фестиваля на главной сцене начался конкурс косплея. По утверждению организаторов, в 2019 году «Старкон» должны посетить около 2 тысяч различных косплееров.

Алена Соколова ИА REGNUM Косплей-шоу

Для гостей мероприятия оба дня фестиваля будут работать стенды, посвященные популярным вымышленным вселенным, ярмарка и интерактивные зоны с конкурсами и развлечениями. Параллельно на площадке «Старкона» работает научная конференция Парсек-2019, в ходе которой учёные, писатели и космонавты читают лекции по физике, астрономии, генетике и другим наукам.

Алена Соколова ИА REGNUM Лекция на конференции «Парсек»

Фестиваль «Старкон» проходит в Петербурге с 1991 года. Посетить праздник научной фантастики съезжаются различные актеры кино, представители игровой индустрии, художники и писатели.

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