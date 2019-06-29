Осака, Япония, 29 июня, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель едва не перепутала в японской Осаке место, которое должна была занять за столом, для участия в переговорах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующее видео ообнародовало видеоагентство Ruptly.

Kremlin.ru Ангела Меркель и Владимир Путин на саммите G20 в Осаке

На 33-х секундном видео видно, как Путин и Меркель в начале встречи сверяют часы, при этом канцлер Германии пытается направиться не в ту сторону.

Российский лидер дважды дружески подсказал Меркель то, где немецкому политику было приготовлено место.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июня в японской Осаке стартовал саммит «Большой двадцатки».