Киев, 29 июня, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Территорию в районе населенного пункта Счастье (Донбасс) активно минируют украинские военные, одетые в гражданскую форму. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

ИА Красная Весна Знак «Стоп мины». ДНР

«Командование 25-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье», — отметил Филипоненко.

По его словам, к процессу минирования привлечены украинские военнослужащие в гражданской одежде, чтобы меньше привлекать внимание местных жителей и ополченцев.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов заявил, что на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе народная милиция ЛНР начала разведение сил, прописанное в Минских соглашениях.

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