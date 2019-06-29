Обнинск, Калужская область, 29 июня, 2019, 16:39 — ИА Регнум. В Музее истории Обнинска (Калужская область) состоялось представление книги немецкого инженера-атомщика Петэра Кролля, которую он написал при поддержке своего коллеги, инженера-теплофизика и выпускника Московского энергетического института 1977 года Уве Дурака.

Admobninsk.ru В Обнинске представили книгу немецкого инженера-атомщика Петэра Кролля

Как сообщили 29 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе инновационного развития, международного сотрудничества, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства администрации Обнинска, ключевой темой книги является исследование взаимного влияния атомной энергетики и мировой культуры.

Книга представляет собой каталог точек зрения, исходя из восточногерманских и восточноевропейских представлений. В издании переплетаются искусство и литература, история, наука, атомная энергия, политика и биографические элементы. Это первая попытка коснуться исторической культуры атомной энергии.

В рамках исследования проводятся аналогии и отождествления выдающихся деятелей науки и техники с героями античных мифов, персонажами ключевых литературных европейских произведений. Атомная энергетика рассматривается свозь призму философии и ее кризиса начала XX века, последующую ее смысловую трансформацию от науки до политики. Представлены подходы к философскому и художественному осмыслению явлений и событий, ставших результатом открытия радиоактивного распада.

Нередко познание ядерной энергии ограничивается представлением о АЭС, но речь в книге Петэра Кролля также идёт о добыче урана, производстве радиоактивных изотопов для медицины, ядерных исследованиях, природной радиоактивности и ядерном синтезе и конечно, об атомных боеприпасах.

В Обнинске книга вызвала живой интерес. Обсуждалась возможность ее перевода на русский язык. В мероприятии приняли участие сотрудники музея Первой в мире АЭС города Обнинска, Курчатовского музея, Политехнического музея, музея Радиевого института и музея Горно-химического комбината.

Петэр Кролль подарил экземпляр книги Музею истории Обнинска и также обещал передать еще один экземпляр своего труда в Курчатовский институт.

Напомним, 82-летний Петэр Кролль энергетик, инженер по атомным электростанциям. Он работал оператором атомного реактора, начальником смены, начальником отдела атомных электростанций в немецких городах Райнсберг и Грайфсвальд.