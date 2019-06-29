Токио, 29 июня, 2019, 16:31 — ИА Регнум. «Принципиальную и решительную позицию» в вопросе борьбы с терроризмом должны занять все страны «Большой двадцатки» (G20). Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Осаке.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Страны G20 должны занять принципиальную, последовательную и решительную позицию в вопросе борьбы с терроризмом», — сказал глава государства.

По его словам, врагом человечества и человеческих ценностей является именно терроризм, поэтому все страны должны «называть вещи своими именами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двухдневный саммит G20, в котором принимают участие главы государств и правительств стран с наиболее развитой и развивающейся экономикой, стартовал в Осаке 28 июня текущего года.

Читайте также: На саммите G20 состоялась встреча лидеров России, Индии и Китая