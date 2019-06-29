Элиста, 29 июня, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате ДТП в Черноземельском районе Калмыкии. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

08.mchs.gov.ru ДТП в Черноземельском районе

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло около 13:30 мск на автотрассе Артезиан — Комсомольский. Столкнулись легковой автомобиль LADA Priora и грузовик «КамАЗ». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля по неустановленным на данный момент причинам выехал на полосу встречного движения.

В результате аварии погибли водитель и пассажиры, находившиеся в легковом автомобиле. Среди погибших трое взрослых и двое детей. В грузовом автомобиле пострадавших нет.

Сообщается, что после столкновения «КамАЗ» загорелся. На место ДТП прибыли представители экстренных служб. Ликвидацией последствий аварии занимались 10 человек от МЧС и две единицы техники. Начато расследование причин и обстоятельств аварии, приведшей к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в центре Перми, в результате которого погиб один человек, пострадали шестеро, в том числе двое детей.