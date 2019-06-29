Уимблдон, Великобритания, 29 июня, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Хорватский теннисист Борна Чорич снялся с турнира в Уимблдоне из-за травмы спины, сообщает 29 июня tennisactu.net.

(сс) Marianne Bevis Борна Чорич

По данным источника, спортсмен, являющийся 14-м в рейтинге мировой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), продолжает восстанавливаться после травмы, полученной им в на турнире в Галле.

Место хорватского теннисиста в основной сетке Уимблдонского турнира займет канадский спортсмен Брайден Шнур, который сыграет в первом раунде соревнований с представителем Кипра Маркосом Багдатисом.

Также вместо посеянного на турнире 14-м Чорича со словенцем Аляжем Бедене сыграет итальянец Маттео Берреттини, посеянный 17-м, а его место (итальянца) займет немец Ян-Леннард Штруф, который сыграет с молдавским спортсменом Раду Алботом.