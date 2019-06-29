Париж, 29 июня, 2019, 15:42 — ИА Регнум. 24 человека во французском департаменте Нижний Рейн пострадали из-за жары, отравившись продуктами горения. Об этом 29 июня сообщает радиостанция France Bleu.

Ji-Elle Французский департамент Нижний Рейн

Практически все случаи отравления были зафиксированы в городе Страсбург. Местные власти призвали граждан быть бдительными, незамедлительно обращаться в службу неотложной помощи при первых признаках недомогания.

Кроме того, власти департамента рекомендовали жителям приобрести специальные детекторы для предотвращения случаев отравления.

Сообщается, что продукты горения могли попасть в дома при сильном нагреве дымовых труб на солнце. Кроме того, высокая температура могла повлиять на газы, выделяющиеся при использовании водонагревателей, работающих на газе либо мазуте.

Ранее ИА REGNUM сообщало об абсолютном температурном рекорде летней жары, который был зафиксирован во Франции 28 июня. температура воздуха в этот день в департаменте Гар достигла 45,1 градуса по шкале Цельсия.