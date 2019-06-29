Индианаполис, США, 29 июня, 2019, 15:17 — ИА Регнум. Защитник баскетбольного клуба НБА «Индиана Пэйсерс» Даррен Коллисон объявил об окончании своей профессиональной карьеры, сообщает 29 июня ESPN.

scott mecum Даррен Коллисон

«Продолжаю любить баскетбол, но в моей жизни есть более важные вещи, а именно — семья и вера», — приводит ESPN слова 31-летнего баскетболиста.

Также спортсмен признался, что является адептом религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и эта вера значит для него всё.

Кроме этого, Коллисон рассказал, что он получает огромное удовольствие от участия в деятельности его религиозной организации (запрещена в РФ), и что именно из-за неё он покинул НБА.

Отметим, два последних сезона Даррен Коллисон играл за клуб «Индиана Пэйсерс» и в среднем набирал по 11,2 очка и делал по 6,0 передач за игру. Этим летом баскетболист мог выйти на рынок свободных агентов и претендовать на зарплату 10−12 млн долларов в год.