Оренбург, 29 июня, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в городском округе Новотроицк Оренбургской области в связи с обширным возгоранием сухой травы. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Травяной пожар в Новотроицке

Травяной пожар начался утром 29 июня на территории Казахстана, граничащей с городским округом Новотроицк в Оренбургской области. Пожар быстро перекинулся на территорию Новотроицка.

В настоящее время площадь возгорания составляет 1,5 гектар. При этом распространению огня способствует жаркая погода и сильный ветер. Кроме того, тушение пожара осложняется холмистой местностью.

В настоящее время готовится эвакуация около двух тысяч жителей Новотроицка, в связи с опасностью распространения огня в сторону населённого пункта. В регион направлен пожарный поезд, к вылету готов специальный противопожарный самолёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о природных пожарах в Якутии. Здесь в зоне контроля ГУ МЧС по региону действуют 88 пожаров. При этом пожарным удалось предотвратить распространение огня на населённые пункты.