Осака, Япония, 29 июня, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель вновь была вынуждена рассказать о состоянии своего здоровья, на этот раз на саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

Christliches Medienmagaz Ангела Меркель

Напомним, что в последнее время внимание к состоянию здоровья Меркель повышенное. Началось всё с того, что 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель начали бить сильная дрожь. Канцлер и президент Украины стояли на красной дорожке и слушали государственные гимны. В этот момент Меркель начала бить сильная дрожь, которую она никак не могла унять. Позднее она заявила, что ей просто нужна была вода.

Но уже через несколько дней на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером Меркель снова стало плохо, и её снова стала бить дрожь. Ей предложили стакан воды, но она отказалась. Меркель снова заявила, что с ней все в порядке и она примет участие в саммите «Большой двадцатки» в японском городе Осака.

В ходе встречи с Владимиром Путиным в Осаке Меркель выглядела бодрой, однако немного дезориентированной — она не сразу поняла, с какой стороны стола она должна сидеть во время переговоров с российским лидером.

Журналистов уже не очень интересует политическая позиция Меркель по тому или иному вопросу, так как с ней все давно понятно, а вот про состояние здоровья её, конечно же, спросили.

«Уверена, что как это само появилось, так само и пройдет. Ничего особенного рассказать не могу. У меня все хорошо», — сказала она на пресс-конференции в Осаке.