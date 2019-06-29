Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 июня, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике качество полей на Кубке Америки. Об этом сообщает Goal.com.

Getty Images Лионель Месси

По словам Месси, газон на турнире такого качества, что невозможно контролировать мяч и трудно его сохранить.

«Если честно, то это позорные поля. Мяч больше похож на кролика, который скачет по всему полю», — сказал Месси.

Напомним, сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счётом 2:0 и вышла в полуфинал Кубка Америки, в котором сыграет с Бразилией.

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