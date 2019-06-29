Тула, 29 июня, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Без сомнений, главным событием минувшей недели для всех регионов стало заседание Госсовета РФ под председательством Владимира Путина. Глава государства собрал в Георгиевским зале Большого Кремлевского дворца всех руководителей субъектов разобрать проблемы дорожной сети. Губернатор Тульской области тоже стал участником встречи, заявив после, что «удалось наметить пути их решения», что «в перспективе это позволит значительно повысить эффективность и безопасность транспортной инфраструктуры».

Иван Шилов ИА REGNUM АлексейДюмин

Но помимо этого среди событий тульского региона можно отметить и первое место Алексея Дюмина в национальном рейтинге, и развитие областного МФЦ, и щедрый материальный жест Алишера Усманова. Подробнее — в обзоре.

Первый в «Национальном рейтинге»

Впервые тульский губернатор Алексей Дюмин возглавил «Национальный рейтинг», который составлен исследователями за май-июнь. Глава региона оставил позади старожилов лидерских позиций — Сергея Собянина, Рамзана Кадырова, Рустама Минниханова, Евгения Савченко и других глав российских субъектов.

Иван Шилов ИА REGNUM АлексейДюмин

По словам политического консультанта Алексея Игнатова, последний месяц Тульская область подтверждает тренд на спокойное развитие.

«Тула входит сегодня в активный предвыборный период (осенью пройдут выборы в Тульскую городскую и Тульскую областную думы), и это способствует повышенной политической активности. При этом нельзя сказать, что что-то внешне изменилось в деятельности губернатора. Алексей Дюмин придерживается своей повестки, решает стратегические вопросы — например, присутствие его на Петербургском международном экономическом форуме и представительство Тульской области было довольно заметно: заключено значительное количество соглашений с инвесторами. В это же время в области запустили завод китайских автомобилей Haval. Но все вышеперечисленное — это спокойная реализация намеченных планов. Тем и позитивна деятельность Дюмина, на мой взгляд, что она спокойная, без надрывов и истерик. В этом несомненный плюс», — цитирует политконсультанта Игнатова «Тульская пресса».

Вторую строчку рейтинга занял губернатор Белгородской области Евгений Савченко, третью — мэр Москвы Сергей Собянин, четыертую — глава Тюменской области Александр Моор, пятую — лидер ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Сменил Лондон на Тулу

Один из богатейших людей России Алишер Усманов выделил тульскому футбольному клубу «Арсенал» 600 млн рублей. Представитель бизнесмена подтвердил информацию нескольким профильным изданиям.

О материальной помощи Усанова в адрес футбольных «оружейников» сообщалось около двух неделю назад. Но тогда шла речь о сумме в 1,5 млрд рублей. Говорят, на человека, который занимает девятую строку российского Forbes, вышло руководство ФК «Арсенал», а позднее губернатор Дюмин попросил финансовой помощи у «Ростеха».

Кстати, в 2018 году Алишер Усманов продал свою долю лондонского «Арсенала» за 550 млн долларов, а после заявил:

«Везде в спорте, где я могу помогать, я помогаю. Даже с «Арсеналом» не теряю связь — теперь помогаю российскому «Арсеналу».

Напомним, прошлый сезон подопечные Игоря Черевченко завершили на шестой строчке чемпионата РПЛ, тем самым обеспечив себе выход в зону еврокубков. Выступление в Лиге Европы тульский «Арсенал» начнет со второго квалификационного раунда.

Лучший МФЦ

Муниципальные услуги по принципу «одного окна» лучше всего оказывают в тульском МФЦ. Итоги подведены после первого квартала 2019 года среди российских многофункциональных центров. Тульская область получила статус «высокой эффективности деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

Областную сеть МФЦ оценили на 100% по предоставлению госуслуг по системе «одного окна», 99,98% — доля граждан, имеющих возможность получить государственные и муниципальные услуги в своем населенном пункте, 99,02% — удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных услуг в МФЦ.

В тульском правительстве напомнили, что регион вошел в число 14 субъектов — лидеров, стабильно показывающих высокие результаты работы с 2016 по 2018 годы.

Бюджет

Доходы консолидированного бюджета Тульской области выросли 30,1% за пять месяцев 2019 года. Общая сумма составила 32,7 млрд рублей. Об этом заявил регионального УФНС Вадим Суханов.

Налог на прибыль составил 12,9 млрд рублей [на 5 млрд рублей больше, чем в 2018-м]. НДФЛ поступило 10,8 млрд рублей, рост около 11%.

В федеральный бюджет налогоплательщики перечислили 2,4 млрд рублей. Этот показатель по сравнению с прошлым годом уменьшился почти на 1,3 млрд рублей. Специалисты это объясняют тем, что население стало больше (порядка 40%) возвращать суммы НДС.

Без свалок

За полгода в Тульской области ликвидировали более 1500 незаконных свалок. Осталось еще 200, сообщил на расширенном заседании штаба «Народный контроль. ЖКХ» председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов.

«Создается современная инфраструктура обращения с ТКО. Например, в этом году будет создано 650 контейнерных площадок, разработаны и утверждены девять типовых проектов полигонов», — отметил спикер.

В Алексине активисты и органы, курирующие вопрос «мусорной реформы» в области, собрались не случайно. По словам главы городской администрации Павла Федорова, на территории муниципалитета находился полигон площадью 44 тысячи квадратных метров. Периодически он горел из-за незаконного доступа, а в 2019 году срок его эксплуатацию подошел к концу.

Харитонов напомнил, что полигон в Алексине закрыт по прямому указанию губернатора Алексея Дюмина.

«Это была старая, еще советская свалка, которая не соответствовала всем современным экологическим требованиям. Губернатор дал слово закрыть полигон. И сдержал», — сказал председатель Тульской областной думы.